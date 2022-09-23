Як пише Politeka.net , переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова після проекту не залишилася з головним героєм, проте стала популярною та продовжує вести свій блог. Більше того, зірка почала відповідати на запитання в Інстаграм, незважаючи на некоректність і іноді навіть грубість деяких користувачів.
Раніше дівчина зізнавалася, що її форма і справді нестандартна для збільшення губ, але міняти її після всіх процедур вона не збирається:
«Ні, мені подобається, що це цікавить багатьох, окрім мене. Так от, я не хочу нічого розчиняти, а потім знову колоти. Можливо, трохи згодом. Зараз мені достеменно не до цього».
Також Даша розповіла, як приховує недоліки: «Не користуюся тоналкою у повсякденному житті взагалі. Тільки на зйомки, де є візажист, який має свій тон» - зазначає Даша.
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Також дівчина від душі посміялася з паніки росіян, які півроку сиділи вдома і нічого не робили, а також чекали українцям смерті, а тепер бігають у паніці від мобілізації.
«Путін: ми боремося із неонацистами. Також путін: міняю головних неонацистів на свого кума. Слава Україні! Наші будинки, частина захисників Азовсталі повернеться додому», - зауважила Даша під кадром.
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