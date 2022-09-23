Как пишет Politeka.net, победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова после проекта не осталась с главным героем, однако стала популярной и продолжает вести свой блог. Более того, звезда начала также отвечать на вопросы в Инстаграм, несмотря на некорректность и иногда даже грубость некоторых пользователей.

Ранее девушка признавалась, что ее форма и правда нестандартная для увеличения губ, но менять ее после всех процедур она не собирается:

«Нет, мне нравится, что это интересует многих, кроме меня. Так вот, я не хочу ничего растворять, а потом снова колоть. Возможно, чуть позже. Сейчас мне точно не до этого».

Также Даша рассказала, как скрывает недостатки: «Не пользуюсь тоналкой в повседневной жизни вообще. Только на съемки, где есть визажист, у которого свой тон» - отмечает Даша.

Также девушка от души посмеялась над паникой россиян, которые полгода сидели дома и ничего не делали, а также жедали украинцам смерти, а теперь бегают в панике от мобилизации.

«Путин: мы боремся с неонацистами. Также путин: меняю главных неонацистов на своего кума. Слава Украине! Наши дома, часть защитников Азовстали вернется домой» - подметила Даша под кадром.

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