Музикант Святослав Вакарчук висловився після гучних подій у країні та поділився своєю думкою з приводу того, що сталося.

Тренер "Голосу країни" Святослав Вакарчук та соліст гурту "Океан Ельзи" активно їздить містами, підтримує українців і виступає на підтримку ЗСУ. Чоловік також прокоментував останні події щодо обміну полонених.

«Новина, від якої захоплює дух! Групу захисників Маріуполя, включаючи командирів, звільнено з російського полону. Командира Азову Редіса, заступника командира Калину востаннє чув я того дня, коли вони виходили з Азовсталі. Усі ці місяці я знав, відчував, що вони повернуться!

Величезна подяка всім, хто з нашого боку причетний до їхнього звільнення! Має бути ще багато роботи! Ми маємо звільнити всіх наших хлопців! І всі наші території! Слава Україні!" – пише Вакарчук.

У мережі підтримують:

"Навіть не віриться. Рідні дорогі, з поверненням 💙 Слава Україні!; Героям Слава❤️; Героям Слава!!!!❤️; День радісних новин! Дякую Тобі, Боже! Нарешті дочекалися захисників мого Маріуполя!; Як ми на вас чекали!❤; Сонце зійшло над Азовом; Як же кожен із нас чекав цього дня? 🙏; Слава Україні 🇺🇦 Героям слава 🇺🇦🙏 сьогодні справжнє свято».

Ми також писали, що українці в соцмережах поширюють страшний знімок із Ізюма – рука загиблої людини з синьо-жовтим браслетом. Браслет виявили на руці одного із убитих росіянами людей у ​​Харківській області.

Музикант Святослав Вакарчук вирішив донести до світу правду про масове вбивство цивільних та полонених військових ЗСУ в Ізюмі.

Нагадаємо, Вакарчук зворушив кадрами з концерту в Баку, де підтримали Україну

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