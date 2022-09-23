Музыкант Святослав Вакарчук высказался после громких событий в стране и поделился своим мнением по поводу произошедшего.

Тренер "Голоса страны" Святослав Вакарчук и солист группы "Океан Эльзы" активно ездит по городам, поддерживает украинцев и выступает в поддержку ВСУ. Мужчина также прокомментировал последние события, касающиеся обмена пленных.

«Новость, от которой захватывает дух! Группа защитников Мариуполя, включая командиров, освобождена из российского плена. Командира Азову Редиса, заместителя командира Калину в последний раз слышал я в день, когда они выходили из Азовстали. Все эти месяцы я знал, чувствовал, что они вернутся!

Огромная благодарность всем, кто с нашей стороны причастен к их увольнению! Предстоит еще много работы! Мы должны освободить всех наших ребят! И все наши территории! Слава Украине!» - пишет Вакарчук.

В сети поддерживают:

«Даже не верится. Родненькие Дорогие, с возвращением 💙 Слава Україні!; Героям Слава❤️; Героям Слава!!!!❤️; День радостных новостей! Спасибо Тебе, Боже! Наконец-то дождались защитников моего Мариуполя!; Как мы вас ждали!❤; Солнце взошло над Азовом🙏; Как же каждый из нас ждал этого дня? 🙏; Слава Украине 🇺🇦 Героям слава 🇺🇦🙏 сегодня настоящий праздник».

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Музыкант Святослав Вакарчук решил донести миру правду о массовом убийстве гражданских и пленных военных ВСУ в Изюме.

Напомним, Вакарчук растрогал кадрами с концерта в Баку, где поддержали Украину

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