Як пише Politeka.net, Володимир Дантес – відомий український співак. Зірка нещодавно заявив про розлучення з Надею Дорофєєвою, після чого стало відомо, що вона пішла до друга сім'ї Михайла Кацуріна. Дантес не втрачав багато часу і почав зустрічатися з колишньою дружиною кращого друга Дашею Кацуріною. Пара спочатку приховувала стосунки, але зрештою підтвердили роман. Не забуває Дантес і про Інстаграм, де активно веде сторінку, поділяючись не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Приїхали до мами з Дашею Кацуріною. Мама як завжди не хоче зніматися, але вона показала свою робочу сторону. Від мене лайк", - написав Дантес.

"Мам покажи ще раз. Ось цей твій робочий бік? Опа... Працює-працює", - сказав Дантес і показав спину мами.

Повідомлялося, що Володимир привітав свою маму зі святом.

(мама)

Сьогодні в тебе день народження! Ювілей!

Ти ненавидиш фотографуватися, тому дивися на цю))

Це фото із нашої квартири у Харкові. Ти для мене така ж сильна, крута, красива і непохитна, як і наше місто.

Ми з тобою дуже любимо приколюватись, сміятися, просто розмовляти. Ти зробила все, щоб я став людиною, за яку тобі не соромно", - написав Дантес.

Нагадаємо, Дантес та Кацуріна повернулися до України після романтичної подорожі, милі кадри

А ще Politeka повідомляла, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес похвалився своєю новою подружкою-красунею.

Також Politeka писала, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою знайшов собі нове заняття.



