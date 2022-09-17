Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был женат на Наде Дорофеевой. После начала войны пара развелась, как и их лучшие друзья - рестораторы Миша и Даша Кацурины. После этого Надю засекли в Барселоне с Мишей и звезда не стала скрывать, что теперь встречается с лучшим другом семьи. А Дантес в это же время начал часто светиться с Дашей и пару заподозрили тоже в романе. Сразу Дантес и Кацурина не подтверждали слухи, но потом решились все рассказать фанатам. А в этот раз Дантес поделился новой фотографией своей возлюбленной в Инстаграм.

"Забрал с собой", - написал Дантес, отметив Дашу Кацурину.

Сообщалось, что Владимир Дантес поделился фото с блогеркой Дашей Кубик.

"Сняли первые серии нового шоу.

Команда почти вся с «Мам, я делаю бизнес» но есть новички, так что точно будет весело и интересно.

Каждый выпуск новый соведущий.

Каждый выпуск новое хорошее дело – помощь ВСУ.

Каждый раз по дороге новые открытия: волонтеры, стартаперы и просто кайфовые люди, продолжающие наполнять жизнью Украину.

Мы делаем это для себя, для тех, кто постоянно помогает, кто хочет помочь, но не знает чем еще кроме донатов, для тех, кто немного устал, мы одобрим транслируя действия и мысли тех, кто продолжает зажигать. Потому что война точно закончится победой Украины, а потом нужно будет восстанавливать страну и делать лучше, чем было", - написал Дантес.

Напомним, Дантес после развода с Дорофеевой нашел себе новое занятие, фото

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Также Politeka сообщала, что новую подружку экс-мужа Дорофеевой Дантеса Кацурину предупредили



