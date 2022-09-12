Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был женат на Наде Дорофеевой. А недавно стало известно, что пара развелась, как и их друзья - Даша и Миша Кацурин. После этого Надя заявила, что вместе с Мишей, а Дантес вместе с Дашей. Подобный "обмен" партнерами стал настоящей сенсацией в украинском шоу-бизе. Поэтому нашлись и те, кто увидели злой умысел в действиях Дантеса. Владимир решил показать критиков, опубликовах их комментарий в своем сторис.

"Даша, посмотрим правде в глаза. Дантес - профессиональный альфонс, объективно ему нафик не нужна разведенка с "прицепом" из двух маленьких детей. Сейчас этим хайпом он привлекает себе внимание... И скоро он тебя бросит и останешься у разбитого корыта, одна с двумя детьми...", - написал комментатор.

"Единственное, что в этом меня беспокоит - почему на русском?!)", - написал Дантес.

Напомним, Дантес посвятил строки украинцам, которым пришлось оставить свои дома

Также Politeka сообщала, что экс-муж Дорофеевой Дантес без Кацуриной засветился с новой звездной подружкой

А еще Politeka писала, что Дантеса разнесли за шутку о Дорофеевой и ее любовнике, певец попытался оправдаться