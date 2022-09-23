Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец. Звезда не так давно заявил о разводе с Надей Дорофеевой, после чего стало известно, что она ушла к другу семьи Мише Кацурину. Дантес не стал терять много времени и начал встречаться с бывшей женой лучшего друга Дашей Кацуриной. Пара сначала скрывала отношения, но в конечном итоге подтвердили роман. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где активно ведет страничку, делясь не только творчеством, но и личными кадрами.

"Приехали к маме с Дашей Кацуриной. Мама ккак всегда не хочет сниматься, но она показала свою рабочую сторону. От меня лайк", - написал Дантес.

"Мам покажи еще раз. Вот эта твоя рабочая сторона? Опа... Работает-работает", - сказал Дантес и показал спину мамы.

Сообщалось, что Владимир поздравил свою маму с праздником.

"Мама)

Сегодня у тебя день рожденья! Юбилей!

Ты ненавидишь фотографироваться, поэтому смотри на эту))

Это фото из нашей квартиры в Харькове. Ты для меня такая же сильная, крутая, красивая и несгибаемая, как и наш город.

Мы с тобой очень любим прикалываться, смеяться, просто разговаривать. Ты сделала все, чтобы я стал человеком за которого тебе не стыдно", - написал Дантес.

Напомним, Дантес и Кацурина вернулись в Украину после романтического путешествия, милые кадры

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