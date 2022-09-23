Українська виконавиця Камалія, яка завдяки чоловікові-мільярдеру Мохаммаду Захуру вважається найбагатшою співачкою України, розповіла про знайомство із коханим. Про це нещодавно розповіла Камалія в інтерв'ю Rostyslove Production.

«Це була зустріч у неформальній обстановці. Мене запросив наш спільний друг. І я приїхала. Попросили мене заспівати. Усі були чоловіки на цій зустрічі, я одна жінка. Їх було багато і всі заможні, усі бізнесмени. Захур був найяскравіший. У мене було таке відчуття, коли я його побачила вперше, що він такий світиться» - поділилася емоціями Камалія.

Зазначимо, артистка побачилася із коханим в одному із закладів Києва. Чоловік запросив артистку на обід, вони змогли розпочати спілкування найкращим чином і з того часу почали спілкуватися. Через кілька місяців пара одружилася.

Також виконавиця похвалилася приємними для себе досягненнями – грамотами та нагородами за внесок у наближення нашої перемоги. Артистка подякувала всім в Інстаграм і зауважила, що їй щоразу приємно робити добро для країни.

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