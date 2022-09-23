Украинская исполнитеца Камалия, которая благодаря мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру считается самой богатой певицей Украины, рассказала о знакомстве с возлюбленным. Об этом недавно рассказала Камалия в интервью Rostyslove Production.

«Это была встреча в неформальной обстановке. Меня пригласил наш общий друг. И я приехала. Попросили меня спеть. Все были мужчины на этой встрече, я одна женщина. Их было много и все состоятельные, все бизнесмены. Захур был наиболее яркий. У меня было такое ощущение, когда я его увидела впервые, что он такой, светится» - поделилась эмоциями Камалия.

Отметим, артистка увиделась с возлюбленным в одном из заведений Киева. Мужчина пригласил артистку на обед, они смогли начать общение лучшим образом и с тех пор начали общаться. Спустя всего несколько месяцев пара поженилась.

Также исполнительница похвасталась приятными для себя достижениями - грамотами и наградами за вклад в приближение нашей победы. Артистка поблагодарила всех в Инстаграм и подметила, что ей каждый раз приятно делать добро для страны.

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