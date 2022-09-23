Як пише Politeka.net , популярний український хореограф, шоумен та багаторічний суддя шоу "Танці зі зірками" Влад Яма відзначив восьму річницю весілля зі своєю дружиною Ліліаною. За цей час у пари народився син Леон.

На честь такої дати дружина Ями опублікувала зворушливий пост на адресу коханого та показала спільне фото із чоловіком.

«Це Жесть ... 🙃 Це Жерстяне весілля🥂❤️ Рівно вісім років 🥰тому ми дали обіти один одному. І в горі, і в радості… завжди разом… 🙏❤️ Багато випробувань доля нам дала, але, незважаючи на все, наші стосунки лише міцнішають. 🙏❤️ Люблю та вірю…🙏❤️ 21.09.2014», - написала Ліліана.

На знімку Влад Яма танцює зі своєю обраницею.

У свою чергу суддя "Танці зі зірками" також привітав дружину з роковинами весілля та показав архівний знімок урочистостей.

"8 років пролетіло, як одну мить. Це було найкраще рішення в житті. Все попереду. Люблю ❤️", - написав Влад, який свого часу довго тягнув із узаконенням відносин.

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