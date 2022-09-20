Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-Вселенная", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав горячие кадры из закулисья своих недавних заграничных фотосессий.

Как видно, в ролике, Анна, как настоящая модель, профессионально и весьма нескромно позировала фотографу. Девушка примеряла несколько соблазнительных образов, которые только подчеркнули ее аппетитные формы, тонкую талию и длинные ноги. Аня и так и сяк вертелась перед камерой, растрепывая волосы и стреляя глазками.

В подписи к публикации Неплях написала: "Мы еще долго будем вспоминать эту невероятную съемку". Поклонники тут же принялись комментировать новую фотосессию Ани, засыпая ее комплиментами: "Огонь", "Очень красивая", "Такая волшебная", "Очень красивые фото", "Очень женственно!", "Вау", "Этот вайб", "Воплощение женственности", "Обожаю тебя", "Бомба".

Напомним, "Ой, как красиво": "Мисс Украина-Вселенная" Неплях в купальнике показала, ради чего проснулась в пять утра.

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