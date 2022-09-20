Певица-запроданка Ани Лорак, которую буквально возненавидели в Украине, засветилась в россии после провального тура по Европе. Как известно, артистка с начала войны закрыла свой аккаунт в Instagram и никак не выразила свою позицию, несмотря на то, что она родилась и начинала свою карьеру именно в Украине.

А недавно Лорак собиралась в концертный тур по Европе, указав в афишах, что она украинская артистка с титулами. В ответ на это запроданку жестко раскритиковали и концерты начали отменять. Похоже, именно поэтому звезда-предательница снова вернулась в россию и появилась в информационном поле.

Так, Лорак попала в Instagram российской блогерши Алены Жигаловой. Очевидно, скоро выйдет новое интервью Ани Лорак. На видео журналистка называла ее дивой, а та улыбалась и кивала головой. Также на пальце у исполнительницы можно заметить обручальное кольцо.

"Ну что, готовы к сенсации? Дива возвращается", - подписала ролик Жигалова.

Стоит отметить, что Ани Лорак не совсем свежо выглядит, а ее лицо слегка опухшее, внимание на что обратили пользователи сети.

"С уколами красоты не стоит перебарщивать, скоро совсем не узнаем", "С обручальным кольцом!", "Ее вообще не узнать. Долго пыталась понять, кто это", "Везде уже изгой!", "Деньги закончились?", "Для тура в Европе назвала себя украинской народной. Зачем нам такие?", "Джокер", "Поправилась или что", "Нам таких див не надо", - пишут пользователи в комментариях.

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