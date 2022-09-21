Популярный украинский хореограф, шоумен и многолетний судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма, который с начала войны вместе с семьей переехал в Америку, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил видео, на котором показал, как сменил деятельность в США.

Как оказалось, ролик был снят еще 24 августа, когда Влад выступал в Нью-Йорке на благотворительном вечере. И, как видно, он не танцевал, а был ди-джеем на вечеринке. В видео шоумен стоит за диджейским пультом с наушниками на голове и крутит знаменитую песню группы "Калуш" "Стефанія".

В подписи к публикации Яма написал: "Нью -Йорк, 24 августа, благотворительный вечер". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию хореографа: "Ты Карл Кокс наших дней!", "Ну хоть не Маркс", "Так держать, сын мой. Слава Украине", "Монтировал отчет из него", "Огонь", "@vladyama_official dj? Приятно удивлен".

Отметим, что Влад Яма увлекся занятием ди-джея еще задолго до войны. В своем микроблоге он ранее уже публиковал кадры с вечеринок, на которых выступал в качестве ди-джея, и получил одобрение фанатов. Похоже, даже после переезда в Америку, шоумен продолжил развиваться в этом направлении.

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