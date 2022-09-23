Українська співачка Слава Камінська презентувала зворушливе відео на нову україномовну пісню "Додому", у кліпі артистка вперше задіяла своїх дітей.

Як розповідає співачка, трек був написаний ще навесні у дорозі, коли вона тікала разом із дітьми від війни. Слава Камінська вилила свої переживання та біль у рядки.

Іноді є те, що не можна описати словами. Це як сповідь, в якій зібрані найпотаємніші переживання. Я вперше настільки відверта з вами», - зізналася Слава Камінська.

Зворушливий кліп можна подивитися в YouTube-каналі виконавиці. У зйомках вперше було задіяно дітей артистки.

«Показати на екрані всі переживання та емоції, через які проходять жінки, на чиї плечі випала ноша, яку вони не обирали. Це важко передати кадрами. Тому що це можливо лише прожити. Але, сподіваюся, у нас це вийшло», - наголосила Слава Камінська.

Користувачі мережі вже відгукнулися на нову співачку.

"Дуже сильна пісня, що зачіпає до глибини душі. Всі сподіваємося, що це все скоро закінчиться і можна буде всім повернутися додому",

"Від мурашок до сліз. Слава, в саме серце. Я не витримала, повернулася",

"Гарний голос! Пісня - просто крик душі!!!",

"До сліз ... нехай все повернутися в свої будинки, у свої міста, до своїх близьких і рідних",

"Мурашки по шкірі. До сліз. Дуже сильно 💙💛", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" спантеличила шанувальників змінами у зовнішності

Також Politeka повідомляла, що Камінська з "НеАнгелів" заінтригувала кадрами на тлі сміття .

Також Politeka писала, що Камінська після відвідин українських лікарів повернулася за кордон