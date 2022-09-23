Как рассказывает певица, трек был написан еще весной в дороге, когда она убегала вместе с детьми от войны. Слава Каминская излила свои переживания и боль в строки.
«Иногда есть то, что нельзя описать словами. Это как исповедь, в которой собраны самые сокровенные переживания. Я впервые настолько откровенна с вами», - призналась Слава Каминская.
Трогательный клип можно посмостреть в YouTube-канале исполнительницы. В съемках впервые были задействованы дети артистки.
«Показать на экране все переживания и эмоции, через которые проходят женщины, на чьи плечи выпала ноша, которую они не выбирали. Это сложно передать кадрами. Потому что это возможно только прожить. Но, надеюсь, у нас это получилось», - отметила Слава Каминская.
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"Очень сильная песня, затрагивает до глубины души. Все надеемся, что это все скоро закончится и можно будет всем вернуться домой",
"От мурашек до слез. Слава, в самое сердце. Я не выдержала, вернулась",
"Красивый голос! Песня - просто крик души!!!",
"До слез … пусть все вернуться в свои дома , в свои города , к своим близким и родным",
"Мурашки по коже. До слез. Очень сильно💙💛", - пишут в сети.
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