Як пише Politeka.net , відомий кулінар знає такі рецепти, про які багато українців навіть не здогадуються.
Зараз у своєму Instagram-блозі шеф-кухар запропонував приготувати макарони з маком та кисломолочним сиром.
«Це для мене щось про Україну, дитинство та тепло. Хоч і їв якось у дитинстві, у моєї прабабусі. Але спогад якийсь дуже сильний із сильною енергетикою», - зізнався він.
Євген Клопотенко поділився простим рецептом приготування.
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«Макарони відварюєте, мак заливаєте гарячою водою на декілька хвилин. Потім у тарілці змішуєте макарони з сиром, маком, вершковим маслом, присипаєте цукром і відчуваєте дуже сильну енергію добра і підтримки. Ніби вас обійняли, а ви передали ці обійми далі», - розповів він.
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але із цікавою деталлю.
Як повідомляла Politeka, "МайстерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.
Також Politeka писала, що Євген Клопотенко розкрив два рецепти, які хоч якось скрасять літо.