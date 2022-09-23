Украинский шеф-повар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко не перестает удивлять вкусными рецептами. На этот раз он предлагает приготовить сладкие макароны.

Как пишет Politeka.net, известный кулинар знает такие рецепты, о которых многие украинцы даже не догадываются.

Сейчас в своем Instagram-блоге шеф-повар предложил приготовить макароны с маком и кисломолочным сыром.

«Это для меня что-то об Украине, детстве и тепле. Хотя и ел однажды в детстве, у моей прабабушке. Но воспоминание какое-то очень сильное с сильной энергетикой», - признался он.

Евгений Клопотенко поделился простым рецептом приготовления.

«Макароны отвариваете, мак заливаете горячей водой на несколько минут. Затем в тарелке смешиваете макароны с творогом, маком, сливочным маслом, присыпаете сахаром и чувствуете очень сильную энергию добра и поддержки. Как будто вас обняли, а вы передали эти объятия дальше», - рассказал он.

Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.

Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.