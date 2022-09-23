Популярна українська актриса театру та кіно Ольга Сумська показала, як зараз виглядає 67-річна народна артистка Тамара Яценко.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Ольга Сумська повідомила про зустріч із народною артисткою Тамарою Яценко та поділилася спогадами.

«Зустріла Томочку! Тамара Яценко Пам'ятаю, як уперше приїхала до Києва і побачила Тамару Яценко у ролі Проні у Молодому театрі… І досі перед очима сцена, як Проня грає на скрипці… Драматично та зворушливо… Рада зустрічі, люба», - розповіла вона.

Крім того, Сумська розмістила спільну фотографію, але не уточнила, де зустрілася з колегою.

Зазначимо, що Тамара Яценко народилася 1955 року у селі Горенка Київської області. Популярність актрисі принесла головна роль у спектаклі «За двома зайцями» – вона зіграла Проню Прокопівну.

Окрім роботи у театрі, актриса знялася у багатьох фільмах, озвучувала мультфільми, брала участь у телешоу.

Користувачі мережі почали коментувати зустріч двох знаменитостей.

"Дві глиби таланту!",

"Чудова артистка",

"Згадала вас обох у мюзиклі "за двома зайцями". ."..ніколи не забуду.😊😄🥰",

"Мої найулюбленіші актриси, люблю вас",

"Яка вона смішна та мила!",

"Оооо це шедевр я її обожнюю! І вас пані Оля теж! За двома зайцями це щось неймовірне хоч і на кацапському", - пишуть у мережі.

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