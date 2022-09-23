Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская показала, как сейчас выглядит 67-летняя народная артистка Тамара Яценко.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram Ольга Сумская сообщила о встрече с народной артисткой Тамарой Яценко и поделилась воспоминаниями.

«Встретила Томочку! Тамара Яценко Помню, как впервые приехала в Киев и увидела Тамару Яценко в роли Прони в Молодом театре… И до сих пор перед глазами сцена, как Проня играет на скрипке… Драматически и трогательно… Совет встречи, дорогая», - рассказала она.

Кроме того, Сумская разместила совместную фотографию, но не уточнила, где именно встретилась с коллегой.

Отметим, что Тамара Яценко родилась в 1955 году в селе Горенка Киевской области. Известность актрисе принесла главная роль в спектакле «За двумя зайцами» – она сыграла Проню Прокоповну.

Кроме работы в театре, актриса снялась во многих фильмах, озвучивала мультфильмы, участвовала в телешоу.

Пользователи сети принялись комментировать встречу двух знаменитостей.

"Две глыбы таланта!",

"Чудесная артистка",

"Вспомнила вас обоих в мюзикле "за двумя зайцами". ."..никогда не забуду.😊😄🥰",

"Мои самые любимые актрисы, люблю вас",

"Какая она смешная и милая!",

"Оооо это шедевр я ии обожаю! И вас госпожа Оля тоже! За двумя зайцами это что-то невероятное хотя и на кацапском", - пишут в сети.

Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская показала озорные кадры с именинником-мужем Виталием Борисюком.

Также Politeka писала, что Сумская засветилась в компании нового "Холостяка": неожиданное фото.