Українці у коментарях підтримали ідею Нідерландів та почали жартувати на цю тему під відео Юрія Горбунова.

Як повідомляє Politeka.net, ведучий, продюсер та актор Юрій Горбунов показав кумедне відео з Нідерландів, де висміяли наміри путіна провести "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України. Як він зізнався у своєму Instagram, ведучому така ідея припала до душі.

Юрій Горбунов показав відео, на якому провідний шоу на нідерландському телебаченні Ар'єн Любах запропонував керівництву Кремля провести референдум, за результатами якого росія стала б одним із суб'єктів Королівства Нідерланди.

За словами телеведучого, росія – це "нідерландські історичні землі". Як підтвердження своїх слів він наводить ту обставину, що Анна Павлівна, дочка російського царя Павла I, одружилася з Віллемом II, предком нинішнього короля Нідерландів Віллемом IV.

Ще один аргумент полягає в тому, що дочка російського диктатора володимира путіна багато років проживає в селі Воорсхотен (провінція Південна Голландія). У ролику пояснили, що "туди добровільно ніхто не поїде, крім тих, для кого ці місця рідні".

"Прекрасна пропозиція від Нідерландів!", - зазначив Юрій Горбунов.

Українці у коментарях підтримали ідею Нідерландів і почали жартувати на цю тему: "Супер пропозиція", "Гумор це все", "Блін, та це ж непогана пропозиція!!", "Це може спрацювати", "Це шедевр!"

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