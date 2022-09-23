Украинцы в комментариях поддержали идею Нидерландов и начали шутить на эту тему под видео Юрия Горбунова.

Как сообщает Politeka.net, ведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов показал забавное видео из Нидерландов, где высмеяли намерения путина провести "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины. Как он признался в своем Instagram, ведущему такая идея пришлась по душе.

Юрий Горбунов показал видео, на котором ведущий шоу на нидерландском телевидении Арьен Любах предложил руководству Кремля провести референдум, по результатам которого россия стала бы одним из субъектов Королевства Нидерланды.

По словам телеведущего, россия – это "нидерландские исторические земли". В качестве подтверждения своих слов он приводит то обстоятельство, что Анна Павловна, дочь русского царя Павла I, вышла замуж за Виллема II, предка нынешнего короля Нидерландов Виллема IV.

Еще один аргумент состоит в том, что дочь российского диктатора владимира путина много лет проживает в деревне Воорсхотен (провинция Южная Голландия). В ролике объяснили, что "туда добровольно никто не поедет, за исключением тех, для кого эти места родные".

"Прекрасное предложение от Нидерландов!", - отметил Юрий Горбунов.

Украинцы в комментариях поддержали идею Нидерландов и начали шутить на эту тему: "Супер предложение", "Юмор это все", "Блин, да это же неплохое предложение!!", "Это может сработать", "Это шедевр!".

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