Христина Горняк зазначила, що під час перегляду постів у мережі, до неї прийшло розуміння – наскільки сильна у нас нація.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк вирішила бути максимально відвертою зі своїми підписниками. Вона зізналася, що підписана на сторінки багатьох українців і періодично їх переглядає. Повідомлення та пости українців дають їй сили та надію. Про це вона зізналася у Instagram.

Христина Горняк зазначила, що під час перегляду постів у мережі, до неї прийшло розуміння – наскільки сильна у нас нація.

"Нас з усіх боків б'ють, але ми тримаємося... так складно, але все ж таки. Хтось відкриває магазини, хтось намагається посміхатися в сторіз, а хтось з останніх сил тримає свій бізнес. Хтось одружується і народжує. Блін, просто ми круті і дуже хочеться обійняти кожного... життя - це дуже цікава та складна штука", - заявила дружина ведучого Володимира Остапчука. Крім того, вона закликала по можливості допомагати та донатити ЗСУ.

Варто зазначити, що Володимир Остапчук одружився з юристом Христиною Горняк 15 жовтня 2020 року. Весільна церемонія проходила у заміському комплексі під Києвом. У січні 2021 року Володимир Остапчук повідомив, що дружина взяла його прізвище.



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