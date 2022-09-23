Кристина Горняк отметила, что во время просмотра постов в сети, к ней пришло понимание - насколько сильная у нас нация.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк решила быть максимально откровенной со своими подписчиками. Она призналась, что подписана на страницы многих украинцев и переодически их просматривает. Сообщения и посты украинцев дают ей силы и надежду. Об этом она призналась в Instagram.

Кристина Горняк отметила, что во время просмотра постов в сети, к ней пришло понимание - насколько сильная у нас нация.

"Нас со всех сторон бьют, но мы держимся... да сложно, но все же. Кто-то открывает магазины, кто-то пытается улыбаться в сториз, а кто-то из последних сил держит свой бизнес. Кто-то женится и рожает. Блин, просто мы крутые и очень хочется обнять каждого... жизнь - это очень интересная и сложная штука", - заявила жена ведущего Владимира Остапчука. Кроме того, она призвала по возможности помогать и донатить ВСУ.

Стоит отметить, что Кристина Горняк вышла замуж за Владимира Остапчука 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.

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