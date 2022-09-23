Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк решила быть максимально откровенной со своими подписчиками. Она призналась, что подписана на страницы многих украинцев и переодически их просматривает. Сообщения и посты украинцев дают ей силы и надежду. Об этом она призналась в Instagram.
Кристина Горняк отметила, что во время просмотра постов в сети, к ней пришло понимание - насколько сильная у нас нация.
"Нас со всех сторон бьют, но мы держимся... да сложно, но все же. Кто-то открывает магазины, кто-то пытается улыбаться в сториз, а кто-то из последних сил держит свой бизнес. Кто-то женится и рожает. Блин, просто мы крутые и очень хочется обнять каждого... жизнь - это очень интересная и сложная штука", - заявила жена ведущего Владимира Остапчука. Кроме того, она призвала по возможности помогать и донатить ВСУ.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"В одних трусах доставили": зачем россии Медведчук и как его могут использовать
"Сейчас будет хуже": россиянам сказали, что их ждет в Украине после мобилизации и как спастись
"Не надо ехать сюда": россияне в панике ломанулись в Казахстан и Грузию, но что-то пошло не так
"Это не мясо, это мои дети": известный российский актер решил не молчать после объявления мобилизации
Стоит отметить, что Кристина Горняк вышла замуж за Владимира Остапчука 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.
Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.
Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.