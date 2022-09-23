Український музикант Потап закликав росіян сходити на референдум про приєднання Росії до складу Нідерландів.

Так, у мережі активно поширюється ролик, у якому закликають росіян взяти участь у референдумі про приєднання Росії до Нідерландів. Його показали на нідерландському телебаченні.

У відео йдеться про відновлення історичної справедливості. Це та теза, яка постійно повторює путін, виправдовуючи війну, розв'язану в Україні.

"Припиніть слухати брехні Путіна, він приховує від вас, що історично Росія належить Нідерландам. Настав час об'єднатися", - повідомляє російська, але з акцентом жіночий голос за кадром.

Популярний виконавець Потап, який нещодавно повернувся на батьківщину, вважає цю ідею дуже вдалою.

«Жителі Росії приєднуйтесь до Голландії з 23-27 референдум!», - Закликав Потап у себе в Інстаграм.

Користувачі мережі на сторінці чоловіка Насті Каменської активно коментують пропозицію росіян.

"Все вірно!!! Нарешті показали правду людям",

"Та їх вже Китай готує до референдуму! Все йде за планом",

"Мені вже шкода Нідерланди",

"Я живу в Нідерландах і вони тут нам не потрібні 😂😂 нідерландці як і всі рашистр не люблять 😂",

"Знаходячись в Амстердамі точно можу сказати, що на них тут не чекають і не будуть раді бачити ...Бо це інша реальність, мислення і менталітет", - висловлюються в мережі.

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