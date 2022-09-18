Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны долгие месяцы жила в Испании, всячески хвастается тем, как помогает украинцам и выступает на концертах уже дома. При этом нередко звезду пытаются "приструнить", часто упоминая, что они с мужем полгода были заграницей и дома даже не появлялись.
«Уже сегодня снова буду петь для вас, чтобы продолжить сбор средств на дроны для наших ребят 💙 Если вы не можете присутствовать на концерте, можно внести благотворительный взнос на сайте @uconcert.spain и присоединиться к помощи 🙏🏼» - написала Каменских под кадрами.
Однако заценили танцы Каменских и ее фотосессию с фанатами далеко не все:
«Ждем в Германии; Счастье🔥; Шикарная Настя❤; А где будет концерт?; Какая же красивая Настя🔥; Ждем Вас с концертом в Мадриде 💙; Посети Харьков!; А почему муж не приехал вместе с вами?; Не надоело пиариться на войне?; Хватит пиариться и зарабатывать на этом!!! А лучше мужа своего верни с Испании, сидит там в норе; Пиарится Настя а когда она с Потапа снимет штаны и будет благодарить москалей».
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«Воспоминания от концерта в Марбелье 😻 Это были невероятные моменты радости, которые я точно сохраню в памяти 💙 Уже 18/09 встретимся в Аликанте и сделаем еще больше хороших дел для Украины 🇺🇦» - также высказалась Настя.
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