Так, в сети активно распространяется ролик, в котором призывают жителей россии поучаствовать в референдуме о присоединении России к Нидерландам. Его показали на нидерландском телевидении.
В видео говорится о восстановлении исторической справедливости. Это тот тезис, который постоянно повторяет путин, оправдывая войну, развязанную в Украине.
"Перестаньте слушать лжи Путина, он скрывает от вас, что исторически Россия принадлежит Нидерландам. Наступило время объединиться", – сообщает по-русски, но с акцентом женский голос за кадром.
Популярный исполнитель Потап, который совсем недавно вернулся на родину, считает эту идею очень удачной.
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«Жители россии присоединяйтесь к Голландии с 23-27 референдум!», - призвал Потап у себя в Инстаграм.
Пользователи сети на странице мужа Насти Каменской активно комментируют предложение к россиянам.
"Все верно!!! Наконец-то показали правду людям",
"Да их Уже Китай готовит к референдуму! Все идет по плану",
"Мне уже жаль Нидерланды",
"Я живу в Нидерландах и они тут нам не нужны 😂😂 нидерландцы как и все рашистрв не любят 😂",
"Находясь в Амстердаме точно могу сказать, что их здесь не ждут и не будут рады видеть ...Ибо это другая реальность , мышление и менталитет", - высказываются в сети.
Напомним, Каменских устроила целое шоу на своем концерте и взбесила украинцев: "Хватит пиариться и зарабатывать на этом"
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