Як пише Politeka.net , відомий кулінар показав, як приготувати курячу печінку, яку будуть їсти навіть діти.
А ще він звернув увагу, що приготування їжі іноді як медитація – це про кохання, увагу та затишок.
Для приготування страви необхідно:
💫300г очищеної печінки
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💫200г цибуля
💫180-150г моркви
💫50г стебло селери
💫30-40г білого вина
💫сіль, перець чорний та ароматний
💫50г вершкового масла
💫обов'язково свіжа шавлія
💫тем'ян та часник за бажанням
Рецепт приготування:
1. Овочі нарізаю кубиком, обсмажую спочатку моркву, потім додаю цибулю, обсмажую, далі селера і під кінець часник.
2. Додаю печінку просто зверху, даю трохи полежати - підсмажитися, додаю біле вино, накриваю кришкою і тушу помішую переодично, на маленькому вогні хвилин 20.
3. Дала додаю сіль, шавлію та перець за смаком, тушу ще 5 хвилин без кришки вже, додаю вершкове масло і їм «затягую» соус.
4. Окремо готую поленту Таранья: це 50/50 кукурудзяна крупа та гречана.
💫70г крупи
💫340г молока
💫 сіль
💫15г вершкового масла
💫 20 г пармезану
Молоко довести до кипіння, постійно помішуючи, додати крупу. Поварити на малому вогні 12-15 хвилин. Крупа буде ще трохи альденте. Подолати олію, зняти з вогню, втрутити пармезан. Готово!
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