Шеф-кухар Володимир Ярославський, який є одним із суддів шоу "Майстер Шеф", показав смачний рецепт, який варто скуштувати всій родині.

Як пише Politeka.net , відомий кулінар показав, як приготувати курячу печінку, яку будуть їсти навіть діти.

А ще він звернув увагу, що приготування їжі іноді як медитація – це про кохання, увагу та затишок.

Для приготування страви необхідно:

💫300г очищеної печінки

💫200г цибуля

💫180-150г моркви

💫50г стебло селери

💫30-40г білого вина

💫сіль, перець чорний та ароматний

💫50г вершкового масла

💫обов'язково свіжа шавлія

💫тем'ян та часник за бажанням

Рецепт приготування:

1. Овочі нарізаю кубиком, обсмажую спочатку моркву, потім додаю цибулю, обсмажую, далі селера і під кінець часник.

2. Додаю печінку просто зверху, даю трохи полежати - підсмажитися, додаю біле вино, накриваю кришкою і тушу помішую переодично, на маленькому вогні хвилин 20.

3. Дала додаю сіль, шавлію та перець за смаком, тушу ще 5 хвилин без кришки вже, додаю вершкове масло і їм «затягую» соус.

4. Окремо готую поленту Таранья: це 50/50 кукурудзяна крупа та гречана.

💫70г крупи

💫340г молока

💫 сіль

💫15г вершкового масла

💫 20 г пармезану

Молоко довести до кипіння, постійно помішуючи, додати крупу. Поварити на малому вогні 12-15 хвилин. Крупа буде ще трохи альденте. Подолати олію, зняти з вогню, втрутити пармезан. Готово!

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