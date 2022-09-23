Шеф-повар Владимир Ярославский, являющийся одним из судей шоу "Мастер Шеф" показал вкусный рецепт, который стоит попробовать всей семье.

Как пишет Politeka.net, известный кулинар показал, как приготовить куриную печень, которую будут есть даже дети.

А еще он обратил внимание, что приготовление еды иногда как медитация – это про любовь, внимание и уют.

Для приготовления блюда необходимо:

💫300г очищенной печени

💫200г лук

💫180-150г моркови

💫50г стебель сельдерея

💫30-40г белого вина

💫соль, перец черный и ароматный

💫50г сливочного масла

💫обязательно свежий шалфей

💫темьян и чеснок по желанию

Рецепт приготовления:

1. Овощи нарезаю кубиком, обжариваю сначала морковь, затем добавляю лук, обжариваю, далее сельдерей и под конец чеснок.

2. Добавляю печень просто сверху, даю немного полежать - поджариться, добавляю белое вино, накрываю крышкой и тушу переодически помешиваю, на маленьком огне минут 20.

3. Дала добавляю соль, шалфей и перец по вкусу, тушу еще 5 минут без крышки уже, добавляю сливочное масло и им «затягиваю» соус.

4. Отдельно готовлю поленту Таранья: это 50/50 кукурузная крупа и гречневая.

💫70г крупы

💫340г молока

💫соль

💫15г сливочного масла

💫20г пармезана

Молоко довести до кипения, постоянно помешивая добавить крупу. Поварить на малом огне 12-15 минут. Крупа будет немного еще альденте. Преодолевать масло, снять с огня, вмешать пармезан. Готово!

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