Как пишет Politeka.net, известный кулинар показал, как приготовить куриную печень, которую будут есть даже дети.
А еще он обратил внимание, что приготовление еды иногда как медитация – это про любовь, внимание и уют.
Для приготовления блюда необходимо:
💫300г очищенной печени
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💫200г лук
💫180-150г моркови
💫50г стебель сельдерея
💫30-40г белого вина
💫соль, перец черный и ароматный
💫50г сливочного масла
💫обязательно свежий шалфей
💫темьян и чеснок по желанию
Рецепт приготовления:
1. Овощи нарезаю кубиком, обжариваю сначала морковь, затем добавляю лук, обжариваю, далее сельдерей и под конец чеснок.
2. Добавляю печень просто сверху, даю немного полежать - поджариться, добавляю белое вино, накрываю крышкой и тушу переодически помешиваю, на маленьком огне минут 20.
3. Дала добавляю соль, шалфей и перец по вкусу, тушу еще 5 минут без крышки уже, добавляю сливочное масло и им «затягиваю» соус.
4. Отдельно готовлю поленту Таранья: это 50/50 кукурузная крупа и гречневая.
💫70г крупы
💫340г молока
💫соль
💫15г сливочного масла
💫20г пармезана
Молоко довести до кипения, постоянно помешивая добавить крупу. Поварить на малом огне 12-15 минут. Крупа будет немного еще альденте. Преодолевать масло, снять с огня, вмешать пармезан. Готово!
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