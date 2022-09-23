Как пишет Politeka.net, известный кулинар показал, как приготовить куриную печень, которую будут есть даже дети.

А еще он обратил внимание, что приготовление еды иногда как медитация – это про любовь, внимание и уют.

Для приготовления блюда необходимо:

💫300г очищенной печени

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💫200г лук

💫180-150г моркови

💫50г стебель сельдерея

💫30-40г белого вина

💫соль, перец черный и ароматный

💫50г сливочного масла

💫обязательно свежий шалфей

💫темьян и чеснок по желанию

Рецепт приготовления:

1. Овощи нарезаю кубиком, обжариваю сначала морковь, затем добавляю лук, обжариваю, далее сельдерей и под конец чеснок.

2. Добавляю печень просто сверху, даю немного полежать - поджариться, добавляю белое вино, накрываю крышкой и тушу переодически помешиваю, на маленьком огне минут 20.

3. Дала добавляю соль, шалфей и перец по вкусу, тушу еще 5 минут без крышки уже, добавляю сливочное масло и им «затягиваю» соус.

4. Отдельно готовлю поленту Таранья: это 50/50 кукурузная крупа и гречневая.

💫70г крупы

💫340г молока

💫соль

💫15г сливочного масла

💫20г пармезана

Молоко довести до кипения, постоянно помешивая добавить крупу. Поварить на малом огне 12-15 минут. Крупа будет немного еще альденте. Преодолевать масло, снять с огня, вмешать пармезан. Готово!

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