Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Надя Дорофєєва не лише пише музику та виступає перед глядачами, а й має хобі. Зокрема, артистка дуже любить читати та закликає своїх шанувальників брати з неї приклад. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, яка повість справила на неї сильне враження.

Зокрема, співачка прочитала повість "Царівна" Ольги Кобилянської. Надя Дорофєєва "відчула цю повість" і зізналася, що зробила після цього багато висновків. Зокрема, співачка зрозуміла, наскільки важливо знати, чого хочеш і ясно бачити своє місце у світі, цінувати свободу і боротися за своє, а також постійно боротися з собою, щоб ставати кращим.

"Пристрасно любити життя і свою справу, любити. І головне не дати затоптати себе "грубій, тупій, бездушній силі". Бути "царственою" для самої себе насамперед", - зізналася Надя Дорофєєва, описуючи свої відчуття після прочитаного.

Українці зазначили, що слова артистки дуже надихнули їх: "Які хороші слова, дякую тобі величезне", "Які слова", "Завдяки тобі я почала перечитувати шкільну літературу, яку завжди пропускала повз мене і знаходжу багато цікавого", "У твоїх постах кожен знайде свої смисли".

Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес звернувся до українців із важливим меседжем.

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