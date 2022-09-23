Популярний український ресторатор, блогер та шоумен Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу харизматичний шеф-кухар у своєму стилі представив українцям свій рецепт приготування соковитої курочки.

Як видно, Євген опублікував відео, на якому "чаклує" на кухні, цього разу він вирішив приготувати курку. За словами ресторатора, смачна курка – просто курка, з мінімум інгредієнтів та проста у приготуванні.

У підписі до публікації Клопотенко поділився своїми секретами: "Найсмачніша курка - проста курка. Без зайвих дій. І запам’ятайте: лимон, орегано, курка - це любов. Отже, берете стегна, заливаєте лимоном (1шт на 4 стегна), сіль, олія, перець і багато-багато-багато орегано. Затягуєте харчовою плівкою і ставите у холодильник на годину. Модні спеції, оливкова олія і різні кулінарні штуки з моїм лицем є лише у ..., бо я у колабі з їхньою власною ТМ Varto. З них - добра продукція, з мене - особистий тест і апрув. Щоб ото не було соромно людям пропонувати. Повертаємося до курки. Дістаєте її і печете 30-35 хвилин при 180 градусах. Потім лишається лише насолодитися. Цьом".

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