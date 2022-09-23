Популярный украинский ресторатор, блогер и шоумен Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз харизматичный шеф-повар в своем стиле представил украинцам свой рецепт приготовления сочной курочки.
Как видно, Евгений опубликовал видео, на котором "колдует" на кухне, в этот раз он решил приготовить курицу. По словам ресторатора, вкусная курица – просто курица, с минимум ингредиентов и простая в приготовлении.
В подписи к публикации Клопотенко поделился своими секретами: "Самая вкусная курица – просто курица. Без лишних действий. И запомните: лимон, орегано, курица – это любовь. Итак, берете бедра, заливаете лимоном (1 шт на 4 бедра), соль, масло, перец и много-много орегано. Затягиваете пищевой плёнкой и ставите в холодильник на час. Модные специи, оливковое масло и разные кулинарные штуки с моим лицом есть только в …, потому что я в коллабе с их собственной ТМ Varto. С них – хорошая продукция, с меня – личный тест и апрув. Чтобы это не было стыдно людям предлагать. Возвращаемся к курице. Достаете ее и печете 30-35 минут при 180 градусах. Потом остается только насладиться. Цьом".
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Пошел, отдал жизнь и живи спокойно": новую пародию звезды Квартал 95 оценили даже россияне
"Ничего не умеют": где работают российские военнопленные, которых кормят трижды в день
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук вспомнила о жизни до популярности и брака: "И козу, и корову доила!"
Россияне срывают концерты Олега Скрипки в Германии, но не тут то было, певец поделился новыми деталями: "Мы победили"
Напомним, "Не убивайте меня, пожалуйста": Оля Полякова с дочкой сразилась с Дантесом, известно, кто кого.
Как сообщала Politeka, Огневич в окружении мужчин раскрыла, как ей с ними работается: "Здесь и сейчас...".
Также Politeka писала, что Звезда "Х-Фактора" Николайчук вызвала бурную реакцию новой песней и клипом: "Мелодия постоянно кружится в голове".