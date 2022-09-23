Переможниця третього сезону шоу "Х-фактор" Аїда Ніколайчук, яка виступає під сценічним ім'ям AIDA, випустила кліп на нову пісню "Ліхтар".

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram вокалістка повідомила радісну новину та показала фрагмент відеороботи.

Для зйомок драматичного кліпу Ніколайчук обрала червоний одяг.

"Сьогодні вийшла моя нова пісня «Ліхтар» і я неймовірно рада вам її уявити 💙💛 Це дуже особлива та особиста пісня для мене, тому мені було дуже важливо зробити її якнайкраще. Сподіваюся, вам сподобається. Пишіть свої враження в коментарях 🙏🙌 🏻", - написала Аїда.

Також артистка подякувала команді, яка працювала над піснею та відео.

"Ви всі неймовірно супер-круті професіонали", - наголосила вона.

Користувачі мережі вже відгукнулися на новий кліп Аїди Ніколайчук різними коментарями.

"Хороша пісня, молодець",

"Чудово",

"Доброго ранку любов моя дуже хороша пісня приємно слухати так тримати браво",

"Привіт сонячне світло! Хороша пісня, що чіпляється на слух, а мелодія постійно крутиться в голові! Великі оплески! 🌷❤️👍👏", - захоплюються в мережі.

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