Як співачці працюється у чоловічому колективі, Злата Огневич розповіла на особистій сторінці у блозі Instagram.

Як повідомляє Politeka.net, відому українську співачку Злату Огневич угораздило потрапити до колективу, де музиканти – суцільно чоловіки – від клавішника до гітариста. Як співачці працюється у чоловічому колективі, вона розповіла на особистій сторінці у блозі Instagram.

Злата Огневич зізналася, що у чоловічому колективі не прийнято багато говорити та обговорювати особисте життя. Інтриги та плітки чоловікам не цікаві, але вони люблять жартувати і ці жарти досить пікантні. Коли ж співачка подорожує разом зі своїми музикантами, то почувається "частиною зграї".

Співачці також музиканти постійно роблять компліменти перед виступом і це дуже її надихає. Крім того, вони разом вигадують магічну мантру перед виходом до глядачів. На саундчеку вона кайфує від музики, а з гітаристом вони часто вигадують кумедні пісні, щоб підняти настрій.

"КАЙФУВАТИ на сцені від музики, почуттів, електричних розрядів, що пронизують все тіло, відчувати єдність та подяку за момент. Тут і зараз. Ось що таке працювати в чоловічому колективі з дуже крутими музикантами!", - доповнила Злата Огневич .

Нагадаємо, що Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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