Як пише Politeka.net, відома продюсер Ірина Горова, яка є колишньою дружиною реп-виконавця Потапа (Олексій Потапенко), часто ділиться з шанувальниками будь-якими думками та публікаціями.
Зараз у себе на сторінці в Instagram вона вирішила показати на відео, як відбуваються її зустрічі та створюються проекти за її участю.
«Атмосфера, в якій народжуються круті проекти», - підписала кадри Ірина.
Користувачі мережі відгукнулися на побачене.
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"Добре у вас) із задоволенням прийшов би на екскурсію)",
"Саме тому ти найкраща та успішна ❤️💪✌️", - пишуть у мережі.
Зазначимо, що Ірина Горова співзасновниця продюсерського центру MOZGI Entertainment, співзасновниця та генеральний директор групи компаній MOZGI GROUP.
Нагадаємо, Горова показала підросла сина Потапа, який ніяк не приїде в Україну: "Шкільний час..."
Також Politeka повідомляла, що прийомна дочка Потапа у спортзалі блиснула татуйованим тілом .
А ще Politeka писала, що Горова в крихітному топі та обтягуючих шортиках почервоніла перед молодим красенем.