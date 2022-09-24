Відомий продюсер та колишня дружина репера Потапа Ірина Горова показала, як створюються проекти за її участю.

Як пише Politeka.net, відома продюсер Ірина Горова, яка є колишньою дружиною реп-виконавця Потапа (Олексій Потапенко), часто ділиться з шанувальниками будь-якими думками та публікаціями.

Зараз у себе на сторінці в Instagram вона вирішила показати на відео, як відбуваються її зустрічі та створюються проекти за її участю.

«Атмосфера, в якій народжуються круті проекти», - підписала кадри Ірина.

Користувачі мережі відгукнулися на побачене.

"Добре у вас) із задоволенням прийшов би на екскурсію)",

"Саме тому ти найкраща та успішна ❤️💪✌️", - пишуть у мережі.

Зазначимо, що Ірина Горова співзасновниця продюсерського центру MOZGI Entertainment, співзасновниця та генеральний директор групи компаній MOZGI GROUP.

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