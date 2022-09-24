Известный продюсер и бывшая супруга рэпера Потапа Ирина Горовая показала, как создаются проекты с ее участием.

Как пишет Politeka.net, известная продюсер Ирина Горовая, которая является бывшей супругой рэп-исполнителя Потапа (Алексей Потапенко), часто делится с поклонниками какими-либо мыслями и публикациями.

Сейчас у себя на странице в Instagram она решила показать на видео, как проходят ее встречи и создаются проекты с ее участием.

«Атмосфера, в которой рождаются крутые проекты🧠💪🏼», - подписала кадры Ирина.

Пользователи сети откликнулись на увиденное.

"Хорошо у вас) с удовольствием пришёл бы на экскурсию)",

"Именно поэтому ты самая лучшая и успешная ❤️💪✌️", - пишут в сети.

Отметим, что Ирина Горовая соосновательница продюсерского центра MOZGI Entertainment, соучредительница и генеральный директор группы компаний MOZGI GROUP.

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