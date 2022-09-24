Как пишет Politeka.net, известная продюсер Ирина Горовая, которая является бывшей супругой рэп-исполнителя Потапа (Алексей Потапенко), часто делится с поклонниками какими-либо мыслями и публикациями.
Сейчас у себя на странице в Instagram она решила показать на видео, как проходят ее встречи и создаются проекты с ее участием.
«Атмосфера, в которой рождаются крутые проекты🧠💪🏼», - подписала кадры Ирина.
Пользователи сети откликнулись на увиденное.
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"Хорошо у вас) с удовольствием пришёл бы на экскурсию)",
"Именно поэтому ты самая лучшая и успешная ❤️💪✌️", - пишут в сети.
Отметим, что Ирина Горовая соосновательница продюсерского центра MOZGI Entertainment, соучредительница и генеральный директор группы компаний MOZGI GROUP.
Напомним, Горовая показала подросшего сына Потапа, который никак не приедет в Украину: "Школьное время..."
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