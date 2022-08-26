Как пишет Politeka.net, бизнесвумен, продюссер и бывшая жена рэпера Алексея Потапенко (Потапа) Ирина Горовая часто делится с фанатами яркими фото и видео в Instagram.

В этот раз в своих Stories 44-летняя женщина показала, с чего начинается ее день – со спортивных упраженений.

Горовая показала, как проходят ее онлайн занятия с тренером.

Занималась спортом бывшая Потапа в коротком бирюзовом топе и облегающих шортиках. На фото Ирина сидит, сложив ноги по-турецки и показывает рукой жест «рога», тогда как тренер показывает знак «победа».

От упражнений женщина немного раскраснелась, а ее волосы растрепались, однако она осталась довольна тренировкой.

Отметим, чтьо после того как Ирина Горовая вернулась в Украину из заграницы, куда выехала после войны, она тут же включилась в рабочий процесс.

А вот ее бывший супруг Потапне собирается ехать обратно на родину. Более того, артист игнорирует все вопросы о своем местожительстве, не дает интервью и блокирует поклонников, которые задают ему подобные вопросы.

Напомним, 44-летняя экс-жена Потапа Горовая тесно прижалась к молодому красавцу: засветилась от счастья

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