Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая - известная украинская продюсерка, которая с 99-го по 14-й год была замужем за Алексеем Потапенко (Потапом). Звездная пара воспитала двоих детей - Наташу (дочь Ирины от прошлых отношений), а также сына Андрея, который уже появился за время брака. После развода Потап сохранил теплые отношения с прошлой семьей и даже сейчас управляет с Ириной вместе продюсерским центром. Сейчас же Потапенко находится за пределами Украины, куда выехал незадолго до войны и пока не возвращался обратно.

А Ирина решила показать сына Андрея в своем блоге, поделившись кадрами в Инстаграмм. Подросток играл в баскетбол с другом на школьной площадке.

"Школьное время", - написала Ирина в своем блоге.

Стоит отметить, что на время начала войны Ирина и дети находились в Украине. Потап признавался, как помогал эвакуировать свою экс-семью.

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