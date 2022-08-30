Дочь бывшей жены Потапа Ирины Горовой Наташка, которая некоторое время жила за границей, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз приемная дочь Потапа поделилась кадрами после занятий в спортзале и поделилась своими мыслями.

На новых фотографиях Горовая-младшая запечатлела себя после тренировки. Перед камерой она появилась в темном топе с белым полотенцем на плече. Ее волосы собраны в небрежный хвостик, а на лице нет макияжа. При этом на теле девушки везде татуировки, такое впечатление, что ими покрыто все тело.

В подписи к публикации Наташка написала: "Сегодня в зале слушала подкаст и там в шутку прозвучала такая фраза: "единственное, что весело в спорте – это запостить его в соцсети". Улыбнулась. Сделала фото в зале. Улыбнулась еще раз. Сделала фото на улице. Но к этой фразе комментарий. А как же то же чудесное ощущение после тренировки? Вроде бы маленькая победа над собой. А как же о том ощущении, что ты уже похудел после первой тренировки? Вообще иногда действительно результат можно увидеть в зеркале, если очень захотеть и очень себя похвалить".

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