Як пише Politeka.net , переможниця 11 сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан не перестає захоплювати стильними аутфітами, які цієї осені так і хочеться повторити.
Так, в останній робочий день дівчина обрала повсякденне вбрання, що складається з укорочених джинсів та звичайного гольфу чорного кольору. На плечі вона накинула чорну шкіряну куртку – річ поза часом, вона була, є і буде модною завжди. Завдяки куртці Ганна виглядала дуже стильно, впевнено та ефектно. А доповнила свій образ колишня кохана Заливако лаковими туфлями та сумочкою.
"Коли вже буде сонячно? Трохи набридла ця хмарна погода", - зауважила Анна.
Зазначимо, що після того, як Ганна Богдан перемогла у "Холостяку", вони з Михайлом Заливаком були нерозлучними. Одразу після закінчення проекту пара почала жити разом, подорожувати та зніматися у романтичних фотосесіях. Фанати підозрювали, що не за горами та весілля. Але не тут було. На початку літа дівчина заявила, що у них із харківським бізнесменом все скінчено.
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Що підштовхнуло закоханих на такий крок, Богдан не розкривала.
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