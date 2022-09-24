Как пишет Politeka.net, победительница 11 сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан не перестает восхищать стильными аутфитами, которые этой осенью так и хочется повторить.

Так, в последний рабочий день девушка выбрала повседневный наряд, состоящий из укороченных джинсов и обычного гольфа черного цвета. На плечи она набросила черную кожаную куртку - вещь вне времени, она была, есть и будет модной всегда. Благодаря куртке Анна выглядела очень стильно, уверенно и эффектно. А дополнила свой образ бывшая возлюбленная Заливако лаковыми туфлями и сумочкой.

«Когда уже будет солнечно? Немного надоела эта пасмурная погода», - отметила Анна.

Отметим, что после того, как Анна Богдан победила в "Холостяке", они с Михаилом Заливако были неразлучны. Сразу после окончания проекта пара стала жить вместе, путешествовать и сниматься в романтических фотосессиях. Фанаты подозревали, что не за горами и свадьба. Но не тут-то было. В начале лета девушка заявила, что у них с харьковским бизнесменом все кончено.

Что подтолкнуло влюбленных на такой шаг, Богдан не стала раскрывать.

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