Дружина продюсера "Квартал 95", відома українська актриса Ганна Саліванчук активно веде соціальні мережі та розповідає про себе. Також любить зірка хвалитися новими образами та розповідає про особисте життя в Інстаграм.
Цього разу Саліванчук поділилася цікавими кадрами із танцювального залу. Актриса не лише взялася за ретельне схуднення і почала ходити на масаж, а й вирішила відновити танцювальні заняття, що привернула більше уваги.
Образ для вечора Анна вибрала дуже незабутній, особливо вирізи на штанах з цікавим дизайном.
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«Я знову почала танцювати. Ми займалися дві години, я думала, буде легше. Але я вам зараз не покажу.
Ніхто не може побудувати вам міст, на якому Ви повинні перетнути потік життя. Ніхто, крім вас самих», - висловилася Ганна під новими кадрами в Інстаграм.
Також 37-річна артистка розмістила відео, де їхній син Гліб звертається до українських захисників та розповідає, що саме завдяки ЗСУ він зміг піти до першого класу.
"Для українців це зараз неабияке свято: свято-біль, адже йде страшна війна; свято-мрія, адже кожен чекає на безпеку та спокій; свято-гордість, адже Україна захищає загальнолюдські цінності всього світу! Українці за кордоном сумують...", - написала акторка під відео.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.
Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зачепила українок талантами маленького сина.