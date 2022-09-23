Актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук показала кадры из новых тренировок по танцам.

Жена продюсера "Квартал 95", известная украинская актриса Анна Саливанчук активно ведет социальные сети и рассказывает о себе. Также любит звезда хвастаться новыми образами и рассказывает о личной жизни в Инстаграм.

В этот раз Саливанчук поделилась интересными кадрами с танцевального зала. Актриса не только взялась за усердное похудение и стала ходить на массаж, но и решила восстановить танцевальные занятия, что привлекло больше внимания.

Образ для вечера Анна выбрала весьма запоминающийся, особенно вырезы на брюках с интересным дизайном.

«Я снова начала танцевать. Мы занимались два часа, я думала будет легче. Но я вам сейчас все не покажу.

Никто не может построить для вас мост, на котором Вы должны пересечь поток жизни. Никто, кроме вас самих» - высказалась Анна под новенькими кадрами в Инстаграм.

Также 37-летняя артистка разместила видео, где их сын Глеб обращается к украинским защитникам и рассказывает, что именно благодаря ВСУ он смог пойти в первый класс.

"Для украинцев это сейчас незаурядный праздник: праздник-боль, ведь идет страшная война; праздник-мечта, ведь каждый ждет безопасности и покоя; праздник-гордость, ведь Украина защищает общечеловеческие ценности всего мира! Украинцы за границей скучают...", - написала актриса под видео.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.