Як повідомляє Politeka.net, молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова показала сімейну ідилію зі своїм чоловіком. При цьому вона зізналася, що весь ранок у їхнього синочка не було настрою, але тато швидко зумів виправити ситуацію. Милими кадрами вона поділилася в Instagram.
Як розповіла Катерина Репяхова, маленький Михайло весь ранок не мав жодного настрою. Віктор Павлик узяв справу до своїх рук і почав його смішити. Судячи зі щасливого знімку, на якому співак тримає на руках усміхненого хлопчика, у нього все вийшло. З занепокоєнням дівчина додала, що схоже у малюка щось боліло і це трохи налякало батьків.
"Щось у Михасика не було ніякого настрою весь ранок. Тому так пізно виходжу в сторіз. Мені здається, що у нього болів животик", - зізналася дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова.
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Крім того, дівчина зізналася, що на неї раптом навалилася осіння нудьга і якась втома.
"У мене якась осіння хандра, вже чотири години дня. Я все ще жодного разу не поїла і не знаю, з чим це пов'язано. Крім того, трохи нудить з голоду, але коли думаю, що поїсти, то нічого не хочеться" , - зізналася Катерина Репяхова.
Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як над нею з чоловіком знущалися.
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