Как сообщает Politeka.net, молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала семейную иддилию со своим мужем. При этом она призналась, что все утро у их сынишки не было настроения, но папа быстро сумел исправить ситуацию. Милыми кадрами она поделилась в Instagram.
Как рассказала Екатерина Репяхова, у маленького Михаила все утро не было никакого настроения. Виктор Павлик взял дело в свои руки и начал его смешить. Судя по счастливому снимку, на котором певец держит на руках улыбчкивого мальчика, у него все получилось. С беспокойством девушка добавила, что похоже у малыша что-то болело и это немного напугало родителей.
"Что-то у Мишеньки не было никакого настроения все утро. Потому так поздно выхожу в сториз. Мне кажется, что у него болел животик", - призналась жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова.
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Кроме того, девушка призналась, что на нее вдруг навалилась осенная хандра и какая-то усталость.
"У меня какая-то осення хандра, уже четыре часа дня. Я все еще ни разу не поела и не знаю, с чем это связано. Кроме того, немного тошнит от голода, но когда думаю, что покушать, то ничего не хочется", - призналась Екатерина Репяхова.
Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.
Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.