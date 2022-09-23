Кроме того, Екатерина Репяхова призналась, что на нее вдруг навалилась осенная хандра и какая-то усталость.

Как сообщает Politeka.net, молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала семейную иддилию со своим мужем. При этом она призналась, что все утро у их сынишки не было настроения, но папа быстро сумел исправить ситуацию. Милыми кадрами она поделилась в Instagram.

Как рассказала Екатерина Репяхова, у маленького Михаила все утро не было никакого настроения. Виктор Павлик взял дело в свои руки и начал его смешить. Судя по счастливому снимку, на котором певец держит на руках улыбчкивого мальчика, у него все получилось. С беспокойством девушка добавила, что похоже у малыша что-то болело и это немного напугало родителей.

"Что-то у Мишеньки не было никакого настроения все утро. Потому так поздно выхожу в сториз. Мне кажется, что у него болел животик", - призналась жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова.

Кроме того, девушка призналась, что на нее вдруг навалилась осенная хандра и какая-то усталость.

"У меня какая-то осення хандра, уже четыре часа дня. Я все еще ни разу не поела и не знаю, с чем это связано. Кроме того, немного тошнит от голода, но когда думаю, что покушать, то ничего не хочется", - призналась Екатерина Репяхова.

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