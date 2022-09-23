Популярна українська співачка Ірина Білик, яка під час війни виступає та бере участь у благодійних ініціативах за кордоном, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці у Instagram. Так, цього разу зірка представила українцям перероблений фрагмент пісні "Мовчати", яку колись заспівала в дуеті з Кузьмою Скрябіним.

Як виявилось, нову версію тексту цієї пісні з урахуванням нових українських реалій зробили автори студії "Квартал 95", а артисти виконали на сцені. Тепер цю нову версію заспівала і сама Ірина Білик, і вона впевнена, що Кузьма Скрябін був у захваті.

У підписі до публікації Ірина написала: "Дорогий мій улюблений "Квартал 95", які ж ви талановиті, ви завжди були на крок попереду від тих, хто дарує людям радість, от і в цей нелегкий час ви створили неперевершену історію до вже відомої пісні" Мовчати". Дякую за цю чудову ідею та текст, який повністю передає жахливу правду нашого сьогодення. Впевнена, що Андрій на небесах теж у захваті. Пісня вже доступна на всіх цифрових майданчиках! Посилання на пісню у моїх сторіс".

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