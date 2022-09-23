Популярная украинская певица Ирина Билык, которая во время войны выступает и принимает участие в благотворительных инициативах за границей, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда представила украинцам переделанный фрагмент песни "Мовчати", которую когда-то давно спела в дуэте с Кузьмой Скрябиным.

Как оказалось, новую версию текста этой песни с учетом новых украинских реалий сделали авторы студии "Квартал 95", а артисты исполнили на сцене. Теперь эту новую версию спела и сама Ирина Билык, и она уверенна, что Кузьма Скрябин был бы в восторге.

В подписи к публикации Ирина написала: "Дорогой мой любимый "Квартал 95", какие же вы талантливы, вы всегда были на шаг впереди от тех, кто дарит людям радость, вот и в это нелегкое время вы создали непревзойденную историю к уже известной песне "Мовчати". Спасибо за эту замечательную идею и текст, который полностью передает ужасную правду нашего настоящего. Уверена, что Андрей на небесах тоже в восторге. Песня уже доступна на всех цифровых площадках! Ссылка на песню в моих сторис".

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