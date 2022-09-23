Крістіна Гірник та Володимир Остапчук познайомилися 19 серпня 2019 року на весіллі в Італії, незабаром вони одружилися.

Як повідомляє Politeka.net, наприкінці серпня український ведучий Володимир Остапчук вирушив до Канади, щоб побачитися з дітьми. З того часу, а то й раніше, він не публікував знімки з дружиною, так само як і Христина Горняк. Нове фото на сторінці Instagram Христини змусило користувачів мережі ще більше підозрювати, що подружжя більше не разом.

Як відомо, зараз Христина Горняк перебуває в Європі – вона поїхала туди до своїх подруг, але невдовзі має повернутися додому. У блозі вона опублікувала фото осіннього пейзажу - дерева в парку вже забарвилися в жовто-коричневі фарби, а листя почало обсипатися. Хоч на вулиці сонячно, але холод пробирається вже під одяг.

У підписі до знімку дружина Володимира Остапчука зізналася, що ця осінь для неї "розмальована темними фарбами". Вона не стала уточнювати чому і не назвала причину.

Користувачі мережі, побачивши знімок, запідозрили, що Володимир Остапчук і Христина Горняк справді мають проблеми у шлюбі.

"З Остапчуком розійшлися?", "Не хочуть коментувати стосунки , але явно щось не так", "Христино, поділіться своїм болем, ну передплатники ж бачать, що щось не так у вас в особистому житті…", - писали в коментарях під фото Христина Горняк.

Нагадаємо, що дружина Остапчука показала своє справжнє кохання далеко від чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука у міні заворожила фігуркою.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука в невагомому одязі віддалася насолоді з келихом у руці.