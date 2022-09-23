Кристина Горняк и Владимир Остапчук познакомились 19 августа 2019 на свадьбе в Италии, вскоре они поженились.

Как сообщает Politeka.net, в конце августа украинский ведущий Владимир Остапчук отправился в Канаду, чтобы увидеться с детьми. С тех пор, а то и раньше, он не публиковал снимки с женой, равно как и Кристина Горняк. Новое фото на странице Instagram Кристины заставило пользователей сети еще больше подозревать, что супруги больше не вместе.

Как известно, сейчас Кристина Горняк находится в Европе - она поехала туда к своим подругам, но вскоре должна вернуться домой. В блоге она опубликовала фото осеннего пейзажа - деревья в парке уже окрасились в желто-коричневые краски, а листья начали осыпаться. Хоть на улице солнечно, но холод уже пробирается под одежду.

В подписи к снимку, жена Владимира Остапчука призналась, что эта осень для нее "разукрашена темными цветами". Она не стала уточнять почему, и не назвала причину.

Пользователи сети, увидев снимок, заподозрили, что у Владимира Остапчука и Кристины Горняк действительно есть проблемы в браке.

"С Остапчуком разошлись?", "Не хотят комментировать отношения, но явно что-то не так", "Кристина, поделитесь своей болью, ну подписчики же видят, что-то не так у вас в личной жизни…", - писали в комментариях под фото Кристины Горняк.

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.

Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.