Популярна українська співачка, актриса та блогер Ганна Трінчер, яка 24 вересня збирається розписатися та стати дружиною блогера Олександра Волошина, вирішила також нагадати про свої тренування. За словами Ганни, вона продовжує боротися за ідеальні форми, тому активно займається під керівництвом тренера.

Так, цього разу Ганна показала кадри зі спортзалу і зізналася, як робить свої форми більш рельєфними та підтягнутими, за її словами, для цього потрібна низка заходів. Тільки тренування таких результатів не досягнути, вважає Трінчер.

«Мені дуже подобається форма, до якої я зараз приходжу. Рельєфна, спортивна та підтягнута. І звісно – це все комплексний підхід. Контроль професіоналів, розписане харчування, тренування» - висловилася Трінчер.

Також у Instagram артистка розмістила фрагмент lyric-відео на нову пісню, до якого увійшли дитячі фото Трінчер та Волошина, а також кадри їх заручин.

"А я вже зовсім скоро стану офіційно дружиною, тому вистачить і вам відкладати все на потім. Беріть свою кохану, робіть їй пропозицію і до РАГСу, якщо саме так відчуває ваше серце!", - наголосила Ганна.

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